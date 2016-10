Un regidor de la CUP, agredit per uns 'skins' a València

Va ser durant la celebració de la diada del País Valencià

Redacció

Actualitzada 10/10/2016 a les 18:32

El regidor de la CUP de Torredembarra, Toni Sacristán, va ser agredit el passat diumenge a València per un grup d’unes deu persones. El regidor i un company van ser assaltats per un grup d’estètica skin que els hi van propinar diferents cops sense motiu aparent i sense intercanviar paraula amb ell. El regidor de la CUP assistia durant el dia als actes que havia organitzat l’esquerra independentista per commemorar el dia 9 d’octubre, la diada nacional del País Valencià. L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, manifestava públicament el seu suport al regidor i portaveu del grup municipal de la CUP, Toni Sacristan. Eduard Rovira també vol condemnar la violència i covardia mostrada pels assaltants, i el que considera un atemptat contra la llibertat de manifestació i d’expressió. Espera que siguin detinguts per aquesta acció.