Prop de 200 persones reclamen la millora del servei de ferrocarril

Alcaldes, veïns i plataformes s'han concentrat a l’estació de Vila-seca per denunciar les deficiències del servei i reclamar l’execució dels projectes pendents

Actualitzada 10/10/2016 a les 14:59

Alcaldes, sindicats, agents econòmics, partits polítics i representants veïnals han respost a la crida de les tres plataformes que lluiten per la millora del servei ferroviari al Camp i l’Ebre i s’han sumat a la concentració convocada a l’estació de tren de Vila-seca (Tarragonès) per denunciar les deficiències del servei i per reclamar l’execució dels projectes pendents. Sota el lema «Ja n’hi ha prou!», per primer cop el territori ha exhibit unitat en la lluita per la millora del ferrocarril. L’execució del Corredor del Mediterrani, la implantació del tercer fil, la millora de les infraestructures, dels combois, dels temps de trajecte i la creació de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de les Terres de l’Ebre han estat les principals reivindicacions. Les plataformes del transport públic han reiterat novament que calen solucions a una situació «insostenible», com evidencia la caiguda d'un 20% d'usuaris dels trens regionals a la demarcació en els darrers deu anys.