Munten una 'rave' il·legal a Querol

La festa reuneix fins a 80 vehicles, alguns dels quals estan atrapats al fang

Actualitzada 10/10/2016 a les 12:32

Una festa 'rave' muntada a Querol ha agafat per sorpresa els veïns d'aquest petit poble de l'Alt Camp. Alguns han traslladat la seva inquietud a través de les xarxes socials. Els participants a la festa ocupen il·legalment un camp particular en una zona boscosa i de difícil accés a la carretera que va de Querol a Esblada. Per accedir a la finca cal pujar per un camí que la pluja ha deixat força malmès. El fang ha atrapat alguns vehicles dels participants. Més avall, en una esplanada pròxima a la carretera, també hi ha cotxes estacionats. La 'rave' va començar la nit de dissabte a diumenge i es volia allargar fins aquest dimecres que és festiu, segons han pogut saber alguns veïns, si bé alguns vehicles ja haurien començat a marxar a causa del mal temps. Un pastor ha expressat a l'ACN el seu malestar, no tant pel soroll i la música, sinó per la brutícia ja visible al paratge.



Els joves ocupen una finca a tocar d'un mas enrunat anomenat la Collada, en plena zona boscosa al terme de Querol. Han instal·lat una carpa i diversos camions. El pastor, que prefereix romandre en l'anonimat, passeja les seves ovelles mentre la música ressona per la muntanya des de les set del matí. Diu que no li molesta tant això com ja començar a veure deixalles a la zona. «A més ens ha de passar el Ral·li Catalunya-Costa Daurada i jo ja no sé on anar amb el bestiar», lamenta.



Els veïns estimen que hi ha més d'un centenar de participants i fins a una vuitantena de vehicles, aparcats tant dalt a la muntanya com a l'esplanada a tocar de la carretera C-37, de Querol a Esblada. Els Mossos d'Esquadra hi van desplaçar aquest diumenge una patrulla. Van detectar una quinzena de vehicles estacionats l'esplanada, però no van sentir música ni soroll. Tampoc van registrar incidents ni van fer cap detenció. Segons els Mossos, ja de nit, hi romanien quatre vehicles.



Els veïns, però, insisteixen, que la festa és més amunt, a la Collada. Fonts municipals asseguren que no s'havia fet cap sol·licitud per celebrar una festa. No hi ha precedents de festes 'il·legals' al poble. Només es recorda una 'rave', ja fa anys, a Esblada, nucli que depèn de Querol. Aquest gener passat els Mossos van desallotjar una 'rave' il·legal en una cantera abandonada a Mont-ral, també a l'Alt Camp, que va acabar amb la identificació del responsable de la festa i el decomís del material de so.