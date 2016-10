La URV tindrà una càtedra dedicada al fet casteller

Impulsada per la Generalitat, la Diputació, l'Ajuntament de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls

Redacció

Actualitzada 10/10/2016 a les 13:33

La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona acollirà la “Càtedra de recerca històrica i documentació del fet casteller”, promoguda pel Departament de Cultura, la Diputació i l'Ajuntament de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb la finalitat de generar i socialitzar en l’àmbit de la cultura catalana la història del fet casteller des d’una perspectiva centrada en l’excel·lència de la recerca històrica i la seva difusió.



La nova càtedra té, entre altres objectius, impulsar un espai per a la recerca històrica i el debat científic sobre el fet casteller per tal de fer créixer la seva popularitat entre la ciutadania; divulgar entre les escoles i els instituts els valors del fet casteller de: superació, integració multicultural, treball en equip, autoconfiança i fer país; crear un espai de formació per a futurs investigadors del fet casteller, que segueixin els criteris d’excel·lència que marca el món universitari i d’altres activitats folklòriques similars que es facin a d’altres països; organitzar i realitzar cursos, seminaris, reunions de treball, jornades, destinades a potenciar la recerca i la formació per tal que cada vegada més la gent conegui la terminologia castellera i la sàpiga interpretar; socialitzar entre la gent, del nostre país i dels altres, el món casteller, la seva evolució i els èxits assolits en el món de la sociabilitat i de la cultura cívica.



La càtedra preveu la realització d’exposicions, tallers, workshops, cicles de conferències, seminaris, així com promocionar l’estudi, inventari, catalogació i difusió dels arxius de les colles castelleres i dels arxius particulars. Per arribar a tots els segments de la societat, es planteja realitzar el treball en tres grans àmbits diferenciats, de manera que permeti realitzar activitats específiques per a cada un d’ells.



Des de l’àmbit científic, a través del món universitari, es promourà la realització de tesis doctorals, llibres, conferències, etc., per garantir que la producció en recerca històrica del fet casteller quedi integrada al món acadèmic. Des d’un àmbit casteller, es promourà, entre els integrants del centenar de colles que existeixen actualment, l’accés a la seva història amb l’objectiu de conèixer la seva formació, evolució i les perspectives de futur. I per últim, des d’un àmbit ciutadà, es promourà socialment la universalització del fet casteller i s’analitzarà com un fet singular i perenne de Catalunya, reforçant el missatge cooperatiu i de convivència.