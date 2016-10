La Fira de Bandolers aplega prop de 20.000 visitants

Malgrat el temps inestable, l’esdeveniment ha comptat amb una gran afluència de públic

Actualitzada 09/10/2016 a les 21:35

Prop de 20.000 persones van passar aquest cap de setmana per la Fira de Bandolers d’Alcover, un esdeveniment que, enguany, celebrava la seva catorzena edició. El temps inestable, no ha aconseguit deslluir la festa i, tot i que ahir la pluja va obligar els Gegants a ballar al pavelló del municipi, la resta d’actes programats es va poder desenvolupar sense problemes. «Dissabte el temps va aguantar i tot ha funcionat molt bé», ha explicat la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Alcover, Carla Miret. La regidora recorda que la Fira de Bandolers és ja «una cita marcada al calendari». Visitants d’arreu del Camp de Tarragona, però també de fora de la província, es donen cita cada any al municipi per gaudir dels espectacles, les activitats i la mostra d’oficis i arts tradicionals.



La representació teatral La Martingala Bandolera, a l’església Vella, posava ahir el colofó final a un cap de setmana intens d’un esdeveniment que s’ha anat consolidant i que s’intenta superar any rere any.



«El més important de la fira és anar millorant alguns petits detalls i mantenir el fil conductor cada any», remarca Miret.



Després del cap de setmana bandoler, el programa d’activitats té encara algunes propostes adreçades, especialment, als més joves. La matinada de demà a dimecres se celebrarà el II Bandoler Sound Festival.