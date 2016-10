Gaudí, Miró, Picasso i Casals, units al cicle 'Petits Grans Genis'

La primera activitat tindrà lloc aquest cap de setmana a Horta de Sant Joan

Redacció

Actualitzada 10/10/2016 a les 16:41

La ruta El Paisatge dels Genis ha preparat un cicle d’activitats familiar de tardor en les quatre localitats que conformen la iniciativa —Reus, Mont-roig, el Vendrell i Horta de Sant Joan—. Sota el nom de «Petits Grans Genis», les propostes agrupen concursos de pintura, tallers artístics i visites teatralitzades. La primera activitat serà «Descobrim petits Picassos», un concurs de dibuix que es durà a terme a Horta el pròxim 15 d’octubre.



L’activitat se celebrarà al centre històric del municipi, de les 11 fins a les 13 hores, als espais i paisatges que van inspirar l’obra cubista de Pablo Picasso. El punt d’inici serà el Centre Picasso i acabarà a l’Ajuntament, on Joaquim Ferràs, alcalde d'Horta, farà lliurament del premi per al guanyador del concurs de dibuix, que consisteix en un dinar per a 4 persones en un restaurant de la localitat. El cost de l’activitat és de 4 euros per participant i inclou el material necessari per al desenvolupament de l’activitat i un diploma de 'Petit Gran Geni' per als nens i nenes. Les inscripcions són obertes al Centre Picasso a Horta de Sant Joan, al correu cmarin@centrepicasso.cat o al telèfon 977 435 330.



La resta d’activitats es duran a terme durant els caps de setmana d’octubre i de novembre. En concret, «Experimentem al taller mironià» tindrà lloc a Mont-roig el dia 30 d’octubre, la tercera «Visitem el Museu Pau Casals de la mà de la Maria, la minyona de la casa» es farà al Vendrell diumenge 13 de novembre. El cicle acaba a Reus, dissabte 19, amb «Observem, escoltem i toquem en família» al Gaudí Centre.