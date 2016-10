Els noms de Marc, Martina i Júlia tornen a regnar entre els nounats del 2015 a la demarcació

Repeteixen com a noms més freqüents entre els nadons nascuts el 2015 al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre

Redacció

Actualitzada 10/10/2016 a les 18:10

Un any més, Marc, Martina i Júlia es converteixen en els noms més freqüents dels nadons nounats al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I és que al llarg del 2015, fins a 72 nens -un 27,3%- al Camp i 22 -un 29,4%- a les Terres de l'Ebre es van anomenar Marc, convertint-se en el nom més posat al conjunt de Catalunya amb 1.125 nadons. Per altra banda, al Camp de Tarragona Martina va ser el nom més comú per les nenes, amb 52 -un 21,3% del total-, mentre que a les Terres de l'Ebre aquesta primera posició va ser per Júlia/Julia, amb 21 nenes -un 28,5%-.



Aquestes xifres són molt similars a les del 2014 al conjunt de Catalunya, quan les primeres posicions eren ocupades pels mateixos noms. I és que fins a 1.040 nens el 2014 es van anomenar Marc, 776 nenes Martina i 716 Júlia.



Per altra banda, el passat 2015 Hugo va ser el segon nom més posat a nounats al Camp de Tarragona, mentre que a les Terres de l'Ebre ho va ser Pau. En nenes, va ser Carla al Camp, i Martina a les Terres de l'Ebre. Biel, Pol i Èric/Eric, al Camp de Tarragona, i Àlex/Álex, Martí i Jordi a les Terres de l'Ebre completen el TOP 5 de noms més posats als nens el 2015. Pel que fa a les nenes, aquests són Júlia/Julia, Paula i Aina al Camp, i Carla, Noa i Maria/María a les Terres de l'Ebre.