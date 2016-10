Els Catarres, Auxili i Green Valley celebren el cinquè aniversari del Grup Jóvens de Vilaplana

Els Catarres realitzaran l'últim concert a la demarcació abans de separar-se

Redacció

Actualitzada 10/10/2016 a les 20:43

Els Catarres, Green Valley, Auxili i el Dj OGT. Aquest és el cartell de luxe que es podrà veure i escoltar a Vilaplana aquest dimarts a la nit. El Grup Jóvens de Vilaplana celebra el seu cinquè aniversari amb aquest doble concert. Per una banda, Els Catarres realitzaran l'última actuació a la demarcació de Tarragona abans de separar-se com a grup a partir de les 10 de la nit.







Un cop acabada aquesta actuació, tindrà lloc el Concert Jove a partir de les 23.59 hores de la nit. Auxili, el grup de reggae, ska, i alguns tocs de rap procedent d'Ontinyent presentaran el seu àlbum Instants Cremant.







Després serà el torn de Green Valley. Amb el seu reggae i dancehall, el grup mig barceloní i mig alabès cantaran els temes del nou àlbum Ahora, a més dels himnes que han fet la banda coneguda per arreu del territori espanyol.







El DJ OGT serà l'encarregat de posar punt i final a la nit, amb les seves remescles dels temes més populars de grups com La Raíz, Obrint Pas o la Gossa Sorda, entre molts d'altres.



Els interessats a assistir a l'esdeveniment musical poden comprar dos tipus d'entrada. Per una banda, la que inclou només el concert de Catarres, per un preu de 8 euros anticipadament al Bar Casal Vilaplanenc, i per 8,5 euros a Discos Qui'k, a Reus. Per altra banda, l'opció de només Concert Jove, amb un preu anticipat de 6 euros al Casal i de 6,5 a la botiga de Reus. Finalment, qui vulgui assistir tant el Concert Jove com el concert dels Catarres podran comprar l'abonament al Casal del municipi per 12 euros.