Actualitzada 10/10/2016 a les 15:45

El carnet de boletaire al bosc de Poblet ja ha entrat en vigor, un any més. A partir d'aquest dilluns les persones que vulguin anar a collir bolets al Paratge Natural d'Interès Nacional (PNIN) de Poblet i la seva zona d'influència necessiten portar una autorització nominal.



El pla pilot de regulació a Poblet es va posar en marxa el 2012, si bé algun any no es va poder aplicar el carnet per manca de pluges. Segons la regulació, es poden agafar, com a màxim, sis quilos de bolets per persona i dia. La zona que abasta la regulació comprèn 3.520 hectàrees: 2.276 hectàrees pertanyen al terme municipal de Vimbodí i Poblet, 425 a l'Espluga de Francolí, 798 a Montblanc (els tres a la Conca de Barberà); i 18 a Prades (Baix Camp). En tota l'àrea hi ha boscos públics que gestiona la Generalitat de Catalunya. El pla pilot de recol·lecció de bolets s'ha prorrogat fins a l'any 2017 inclòs.



A les oficines del PNIN ja s'hi han presentat alguns boletaires per tramitar el carnet per a una temporada boletaire que li està costant d'arrencar. La temporada de bolets ha començat tímida a causa de la sequera, però els entesos confien que les darreres pluges i les previsions de noves precipitacions propiciïn florides. «No esperem grans produccions, però sí que hi hagi una certa recol·lecció», vaticina el tècnic del PNIN, Xavier Buqueras. El tècnic valora positivament que el pla pilot arribi al seu cinquè any. «Sempre hem tingut una acollida força bona, tant de la població com de la resta de visitants», ha afirmat. «Tot i que és una iniciativa pionera, esperem que es consolidi i que altres zones de Catalunya s'animin a regular la recol·lecció de bolets», ha conclòs Buqueras.



Tramitació de les autoritzacions

Per tramitar les autoritzacions, els veïns empadronats a Vimbodí i Poblet, l'Espluga de Francolí, Montblanc i Prades s'hauran de dirigir a les oficines del seu ajuntament. La resta d'usuaris podran obtenir les autoritzacions diàries, i també les de tota la temporada, de dilluns a divendres, en horari de vuit del matí a tres del migdia, a l'oficina de gestió del Paratge Natural de Poblet, a les oficines de Turisme de Montblanc, de l'Espluga de Francolí i del Monestir de Poblet. Dissabtes, diumenges i festius, les autoritzacions es dispensaran, de vuit a una del migdia, a la caseta d'informació del Corral de la Marieta, a Rojals, ubicada a l'entrada de la forest de 'Plans i Baridana'.



El preu públic establert per obtenir l'autorització de recol·lecció de bolets ha quedat fixat en 10 euros per temporada per a persones majors de 18 anys, 5 euros per temporada per als menors d'entre 14 i 17 anys i jubilats que no tinguin la condició de veïnatge. Per als empadronats i persones amb la condició de veïnatge el cost és d'1 euro per temporada. Els menors de 14 anys poden recol·lectar de forma gratuïta, però sempre hauran d'anar acompanyats pels seus pares o tutors. L'autorització diària val 3 euros per persona.