L'any que ve es contemplaran un total de 15 festius, 13 comuns a tot Catalunya i 2 més a cada municipi

Actualitzada 10/10/2016 a les 20:32

A Reus i a Tarragona

El calendari laboral del 2017, aprovat recentment i fet ja oficial, contempla fins a 15 dies festius. D'aquest total, 13 dies seran comuns a tot Catalunya, mentre que cada localitat tindrà la llibertat d'escollir-ne 2 més.La principal novetat del 2017 és que la Segona Pasqua deixa de ser festa oficial, tot i que les localitats que ho desitgin poden incloure-la com un dels 2 dies festius extres. Per altra banda, al llarg de l'any hi haurà tres possibles ponts. Aquests són el de la Mare de Déu d'Agost, el 15 d'agost (dimarts); el del 12 d'octubre (dijous); i el macropont del 6 i 8 de desembre (dimecres i divendres, respectivament). Per altra banda, Nadal caurà en dilluns i Sant Esteve en dimarts, de manera que tot i no ser exactament pont, serà un llarg cap de setmana.A Tarragona els 2 dies festius elegibles seran el dissabte 19 d'agost (Sant Magí) i el dissabte 23 de setembre (Santa Tecla). Pel que fa a Reus, els dies festius seran el dijous 29 de juny (Sant Pere) i el dilluns 25 de setembre (Misericòrdia).