Detectats dos nous casos d'afectats pel brot de legionel·losi de Salou

Actualitzada 10/10/2016 a les 18:25

L'Agència de Salut Pública ha identificat dos nous casos de persones afectades pel brot de legionel·losi a l'Hotel Jaume I de Salou . Es tracta d'un home de 42 anys, veí de la Rioja, i un home de 36 anys, veí de Barcelona, que es troben hospitalitzats.Fins ara, el brot ha afectat nou persones d'entre 36 i 82 anys, una de les quals va morir -una persona de mitjana edat de la comunitat de Madrid-. La resta d'afectats, cinc estan hospitalitzats i tres més ja han rebut l'alta mèdica, un la setmana passada i els altres dos en les darreres hores, segons ha indicat l'Agència de Salut Pública.Aquest brot tindria com a focus d'origen, segons els primers indicis i tal com l'Agència de Salut Pública de Catalunya assegurava la setmana passada, el municipi de Salou, on havien estat recentment tots els afectats. Aquests van estar allotjats a l'Hotel Jaume I de Salou, de manera que també s'està investigant l'establiment. Tot i això, des de Salut es va realitzar una inspecció a l'hotel durant l'agost, i els resultats van donar negatiu en legionel·losi . La setmana passada fonts extraoficials de l'hotel posaven en dubte aquesta hipòtesi, fet que posava sobre la taula qualsevol altre punt de la zona com a focus de contagi, mentre que des del consistori salouenc no es contemplava cap altre plantejament.