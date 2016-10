Ciutadans alerta de les plagues de rates i mosquits a la urbanització Xalets de Salou

Insta a l'equip de govern a netejar els terrenys d'aquesta zona i de la urbanització Mirador, on expliquen que hi ha «brutícia i resta de poda d'arbustos urbans»

Redacció

Actualitzada 10/10/2016 a les 10:05

El grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Salou va alertar en el passat ple ordinari de la presència de plagues de rates i mosquits a la urbanització Xalets de Salou, les quals estan causant «un problema de salut pública». Per altra banda també ha denunciat una gran quantitat de brutícia existent a la urbanització de Mirador. Per aquest motiu, el regidor del partit polític del municipi, José A. Susín, va instar a l’equip de govern a netejar els terrenys situats en aquestes zones.



Susín va explicar que aquesta situació s’ha agreujat als terrenys propers a la urbanització Xalets fins al punt que «les tasques de neteja s’han paralitzat perquè un operari va ser mossegat per una rata mentre exercia el seu treball». Per això, el regidor ha insistit a l'equip de govern a «prendre mesures al més aviat possible davant la preocupació dels veïns».



Per altra banda, Susín tambñe ha recordat que el passat mes de juny Ciutadans va alertat de «la quantitat de brutícia i restes de la poda d’arbustos urbans que s’acumulaven als terrenys de Lumine, al costat de la urbanització de Mirador».