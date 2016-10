Vallmoll dedica una plaça a l'arquitecte Jujol

El projecte ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

Redacció

Actualitzada 09/10/2016 a les 17:46

L’Ajuntament de Vallmoll ha homenatjat la figura de l’arquitecte Jujol amb la inauguració d’una plaça batejada amb el seu nom. Aquest acte ha suposat la culminació del ‘Projecte d’enjardinament de l’entorn de l’Ermita del Roser’, que ha comptat amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Tarragona.



Precisament Jujol va jugar un paper important en l’Ermita del Roser ja que en va impulsar i dirigir la remodelació que es va fer entre els anys 1925 i 1930. L’acte d’inauguració de la plaça ha comptat amb la presència del fill de l’arquitecte, Josep Maria Jujol, que s’ha mostrat agraït per l’homenatge.



A més de l’alcalde de Vallmoll i el president de la Diputació de Tarragona, a l’acte també hi han acudit altres representants polítics com l’alcalde tarragoní, Josep Fèlix Ballesteros, i el director territorial de Cultura de la Generalitat, Jordi Agràs.