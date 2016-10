Un nen de 9 anys, ferit lleu en un accident de trànsit

Un xoc frontal entre dos vehicles a la Riba ha obligat a tallar la carretera uns minuts

Redacció

Actualitzada 09/10/2016 a les 19:00

Aquest diumenge al migdia s’ha produït una col·lisió frontal al quilòmetre 27 de la C-14 al seu pas per La Riba. A causa de l’accident, els Mossos d’Esquadra han hagut de tallar la carretera durant deu minuts.



El xoc no ha deixat conseqüències, si bé només hi ha hagut com a ferit molt lleu un nen de 9 anys que viatjava amb la seva família i que ha estat atès en el mateix lloc dels fets pel SEM. Els serveis mèdics, que han enviat dues unitats a la zona, han donat la baixa ‘in situ’ al nen.



Quan s’han retirat els vehicles sinistrats s’ha tornat a obrir el transit però no ha estat fins passat dos quarts de tres de la tarda quan la via ha quedat oberta en la seva totalitat.