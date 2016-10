Investigat un caçador furtiu d'ocells al Catllar

L’home, un veí de Tarragona, està acusat d’utilitzar xarxes il·legals per capturar espècies protegides.

Redacció

Actualitzada 09/10/2016 a les 11:08

Els Mossos d’Esquadra investiguen un presumpte caçador furtiu d’ocells, que hauria col·locat una xarxa japonesa per atrapar espècies protegides. La policia va trobar aquest tipus de xarxa, un mètode de captura il·legal, en un camí prop del Catllar.



Els fets van ocórrer el passat 29 de setembre, quan els agents van rebre un avís dels veïns de la zona. A la xarxa hi van trobar dos exemplars de pit-roig, una espècie protegida, que no van sobreviure a la captura. La investigació va conduir als Mossos a un home, veí de Tarragona, a qui han acusat com a presumpte autor de dos delictes relatius a la protecció de la fauna, la flora i els animals domèstics.



L’acusat va declarar a l’oficina dels Mossos de Tarragona el passat 4 d’octubre, i està previst que en els propers dies ho faci davant l’autoritat judicial.