Mor Pau Nuet, primer alcalde de la democràcia a Valls

Segons que ha comunicat des de les xarxes socials l'Ajuntament de Valls, a mort el que va ser el primer alcalde de la democràcia a la ciutat, Pau Nuet i Fàbregas, als 97 anys.



Nuet, del Partit dels Socialistes de Catalunya va ocupar l'alcaldia entre el 1979 i el 1991, quan va deixar el seu lloc a Alfred Pérez de Tudela.



Pau Nuet i Fàbregas va néixer a Valls el 15 de gener de 1919. Va haver-se d'exiliar a causa de la Guerra Civil espanyola i va estar en diversos camps de presoners a França a causa de l'ocupació alemanya. L'any 1943 es va integrar als maquis, els guerrillers antifranquistes.



El 1994 en una acció d'informació a la zona de Navarra va ser detingut i va ingressar a la presó de Pamplona, on va estar gairebé sis anys.



Membre del POUM, va integrar-se a Convergència Socialista de Catalunya quan el partit es va autodissoldre, encara en clandestinitat, el 1976. Reconvertida la formació socialista en Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) Nuet va encapçalar la candidatura a l'alcaldia vallenca, el 1979. Quatre anys després va tornar a repetir com a cap de llista, aconseguit per la seva formació, la majoria absoluta al consistori.