L'Hotel Jaume I va donar negatiu en legionel·losi en una inspecció de Salut aquest agost

El complex es manté com la principal hipòtesi de l'origen del brot, tot i que no es descarten altres possibilitats

Actualitzada 07/10/2016 a les 17:17

Les declaracions de l'Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda

Després que aquest passat dijous es fes públic el brot de legionel·losi que ha provocat la mort d'una persona de Madrid i el contagi de sis més de diversos punts de l'estat i d'Europa, i amb un possible origen a l'Hotel Jaume I de Salou, el Departament de Salut confirma que l'hotel va passar una inspecció a les instal·lacions d'aire i conductes l'agost d'enguany. D'aquesta manera, Salut va anar a revisar el complex fa dos mesos perquè a l'hotel ja hi havia hagut casos puntuals anteriorment, i les inspeccions van passar-hi a se prioritàries. En aquell moment, el resultat va donar negatiu en legionel·losi.Per altra banda, al complex no hi ha torres de refrigeració, tal com s'havia apuntat inicialment. Si bé es continua vinculant l'origen del brot a l'hotel com a principal hipòtesi, tant Salut com els hotelers de la zona apunten que també podria provenir d'un altre entorn. Aquesta possibilitat, però, no es considera en absolut des de l'Ajuntament de Salou. Pel que fa als afectats, quatre dels sis malalts continuen ingressats. Aquests són dos catalans de les comarques centrals, una persona de la Rioja i una altra de l'Aragó. Un altre dels afectats, ciutadà d'Irlanda, ja va rebre l'alta mèdica. Per últim, una persona francesa no ha estat ingressada, de manera que se'n desconeix el seu estat. Salut ha informat que, de moment, no s'han detectat nous casos.Des de l'hotel s'ha rebutjat fer declaracions. Un treballador de manteniment de l'establiment, però, ha corroborat que a l'hotel no hi ha torres de refrigeració i que al recinte hi ha tres grans edificis independents l'un de l'altre, que no comparteixen serveis. Segons aquest tècnic, els afectats haurien estat allotjats en els diferents blocs de l'hotel, i per això es qüestionaria que l'hotel en sigui el focus. Tot recinte, per llei, té l'obligació de revisar, a través d'empreses externes homologades, les seves instal·lacions, de forma anual. A part, el Departament pot fer inspeccions aleatòries per verificar els sistemes de refrigeració i comprovar que l'establiment té les revisions en regla.Des de l'Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, que aglutina la gran majoria d'establiments hotelers de la zona -un total de 87 hotels, el que representa més d'un 90% del total- es lamenta profundament aquesta desgraciada notícia. Alhora es presta a oferir qualsevol tipus d'assessorament al complex hoteler on hi havia allotjats els afectats, si bé no es tracta d'un establiment associat. Precisament pel fet de no formar part de l'associació, el president de l'entitat prefereix mantenir-se'n al marge i no fer declaracions oficials al respecte. L'entitat recorda que cada any, des de l'associació, s'imparteix una informació específica en matèria sanitària i els hotelers estan al dia i són coneixedors dels protocols d'actuació i prevenció.Es dóna la circumstància que l'Hotel Jaume I havia registrat dos casos de legionel·losi l'any anterior i un altre el 2014. Aleshores, no es va acabar esclarint quin era el causant. Salut assenyala, però, que els casos de legionel·losi aïllats no són un fet extraordinari. Tot i això, si es confirma que l'origen del brot es troba en el complex, l'Ajuntament, que lamenta l'escassa informació sobre l'incident, es plantejaria emprendre mesures contra l'hotel.