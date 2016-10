L'Agència Tributària de Catalunya busca locals on establir-se a Reus i a Tortosa

Aquest desplegament d’oficines forma part de l'estratègia de la Generalitat per assumir les plenes competències fiscals

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha fet pública, aquest divendres, la licitació dels locals on s'ubicaran les noves oficines pròpies de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Aquestes s'ubicaran en un total de 14 poblacions diferents arreu del territori català donant el tret de sortida al nou model d’implantació territorial de l’agència, basat en una xarxa d’oficines pròpies preparades per prestar els mateixos serveis a tots els ciutadans de Catalunya.



A la demarcació, les dues noves poblacions que comptaran amb una oficina de l'ATC seran Reus i Tortosa. En el cas de Reus, l'Agència busca un local d'entre 350 i 450 metres quadrats, i amb un preu màxim de 6 euros el metre quadrat al mes. D'aquesta manera, l'ATC estaria disposada a pagar uns màxims d'entre 2100 i 2700 euros de lloguer pel local de la capital del Baix Camp. En el cas de Tortosa, es busca un espai d'entre 200 i 300 metres quadrats, i amb un preu màxim de 5,5 euros el metre quadrat al mes. En aquest cas, el preu de lloguer màxim oscilaria, doncs, entre els 1100 i els 1650 euros, segons la grandària del local.



Per determinar la ubicació dels locals s’ha estudiat el volum d’actuacions actuals i la divisió territorial pròpia del país. També s’ha valorat el volum d’habitants del territori d’influència de l’oficina, la distribució d’activitats amb transcendència tributària futures i la distribució territorial dels treballadors de les oficines liquidadores. En relació al rang de superfícies, s’ha tingut en compte l’estudi funcional fet per l’ATC dels llocs de treball necessaris i els diferents espais que han de tenir totes les oficines.



La formalització dels contractes es preveu pel mes de gener del 2017 i la seva vigència s’iniciarà en el moment de la firma, tot i que les obligacions econòmiques del lloguer no s’exigiran fins a tres mesos després, perquè abans s’hauran de dur a terme les obres d’adequació dels locals. L’ATC encarregarà aquests treballs a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat). Aquest desplegament territorial d’oficines respon a la voluntat del Govern de preparar l’administració tributària per a l’assumpció de les plenes competències fiscals, quan sigui l'Agència qui assumeixi la recaptació executiva dels deutors de les sancions de trànsit i dels principals ajuntaments.