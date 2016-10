Condemnat a quatre anys de presó per abusar sexualment d'un menor a Vila-seca

El tribunal inhabilita l'home per a l'exercici de tota funció pública o treball relacionat amb la cura, atenció o educació de menors d'edat

L'Audiència de Tarragona ha condemnat a quatre anys i un mes de presó a Gregorio C.G., de 50 anys, per un delicte d'abusos sexuals amb agreujant de reincidència però atenuant per alteració mental. El tribunal considera provat que el passat 31 de desembre de l'any passat l'acusat va abusar sexualment d'un nen de 7 anys que esperava el seu pare a l'aparcament del basar Market Home de Vila-seca.



En el judici, celebrat el passat mes de setembre, l'acusat va assegurar que el dia dels fets no va sortir de casa. En la condemna, l'Audiència li prohibeix apropar-se menys de 300 metres i de tota comunicació amb la víctima per un període de deu anys. A més, també l'inhabilita per a l'exercici de tota funció pública o treball relacionat amb la cura, atenció o educació de menors d'edat pel termini de 10 anys. També preveuen la llibertat vigilada per un període de vuit anys, un cop extingida la pena privativa de llibertat. En la sentència, el tribunal condemna l'acusat a indemnitzar amb 6.000 euros la víctima.



Segons el relat, que el tribunal considera provat, l'acusat va veure un nen de set anys a la zona d'aparcament del basar Market Home que esperava que el seu pare acabés de comprar. Des d'uns matolls que hi havia al costat del local, va començar a cridar el menor mentre li ensenyava una moneda i li va dir que si li feia un petó als genitals li donaria cinc cèntims. Posteriorment i davant la negativa del nen, l'home el va agafar de la mà, el va obligar a tocar-li les seves parts íntimes i es va situar darrere seu mentre es fregava contra la seva esquena i li realitzava tocaments per tot el cos per damunt de la roba.



Els dos testimonis que van presenciar els fets van corroborar la versió durant el judici, malgrat que l'acusat va negar-ho en tot moment. L'acusat, que ja tenia antecedents d'aquest tipus, actualment es troba en situació de presó provisional des del febrer de l'any passat. Contra la sentència condemnatòria es pot presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem.