Cervesa Rosita presenta l'edició especial de la Fira de Bandolers

Només durant el cap de setmana de la festa a Alcover es poden adquirir les úniques 1.400 ampolles

Actualitzada 06/10/2016 a les 21:57

L’alcoverenc Aleix Farràs ha estat el creador de la nova etiqueta de l’edició especial que cervesa Rosita, com ja és habitual, ha llençat amb motiu de la Fira de Bandolers d’Alcover. Precisament, la presentació d’aquesta edició especial de la cervesa va ser el primer acte del programa, que s’allarga fins al 12 d’octubre.



A la nova etiqueta de cervesa Rosita s’hi poden veure elements distintius d’Alcover com és el cas del Convent de les Arts, o l’Església Vella sempre envoltats per la Rosita en la seva imatge més bandolera. Només durant el cap de setmana de la fira, els assistents podran adquirir les úniques 1.400 botelles de color blau feta especialment. La presentació de la nova ampolla, amb la seva imatge eta per l’ocasió, es presentava públicament aquest dijous a la mateixa fàbrica de la cervesa Rosita. D’aquesta manera es donava el tret de sortida a una fira que, des de fa 14 anys, se celebra a Alcover. És una de les més antigues de la península on es barregen tradicions, espectacles, mercats i més de 50 esdeveniments. Des dels darrers anys, cervesa Rosita ha estat elaborant una edició especial amb motiu d’aquesta fira i la vesteix amb una etiqueta que faci referència a aquesta.



D’altra banda, els actes de la Fira de Bandolers comencen de forma oficial aquesta mateixa tarda, a partir de les set, amb la inauguració a càrrec de Jordi Agràs, director territorial de Cultura de la Generalitat. A les deu de la nit s’anunciarà l’arribada dels bandolers, d’una nit que acabarà de matinada amb el ball.