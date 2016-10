Un mort i sis afectats més en un brot de legionel·losi en un hotel de Salou

Salut investiga el cas i no descarta que puguin aparèixer més afectats durant els pròxims dies

Actualitzada 06/10/2016 a les 16:15

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) investiga l'origen d'un brot de legionel·losi a Salou, que ha afectat set persones, una de les quals ha mort. Els afectats són cinc homes i dues dones, d'entre 50 i 82 anys i procedents de diferents territoris de l'Estat i de països de la Unió Europea, que havien estat allotjats a l'Hotel Jaume I de Salou durant el setembre i que està tancat des del 2 d'octubre.



Una persona de les afectades ja ha rebut l'alta mèdica i quatre pacients continuen ingressats en les seves àrees de residència. Es desconeix l'evolució de l'últim cas notificat. Salut no descarta que puguin aparèixer més afectats durant els dies vinents atès que el període d'incubació de la malaltia és de 14 dies com a màxim.



Els set casos s'han notificat a la Subdirecció de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública per la Xarxa europea de Vigilància de Legionel·losi associada a viatges (ELDSNet) i per la Unitat de Vigilància de Catalunya Central entre els dies 28 de setembre i 6 d'octubre. Tant la investigació epidemiològica com la investigació ambiental es van iniciar en el moment de la declaració del brot amb la corresponent recollida de mostres per a la pràctica de les analítiques.