Un accident entre un camió i un turisme deixa un ferit i llargues retencions

Els fets s'han produït aquest dijous a les 5.55h al punt quilomètric 1.173

Redacció

Actualitzada 06/10/2016 a les 09:00

Un camió i un turisme han col·lisionat aquest dijous 6 d'octubre a les 5.55h a la N-340 a l'alçada de la Riera de Gaià, concretament al punt quilomètric 1.173. L'accident ha deixat un ferit menys greu, un home de 60 anys que s'ha evacuat a l'Hospital Joan XXIII. També ha provocat llargues retencions dels vehicles que circulaven per la via.



Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) diverses patrulles de Mosssos d'Esquadra i dues dotacions de bombers, que han procedit a retirar el camió, que s'ha quedat travessat al mig de la calçada. La calçada ha quedat tallada i s'ha donat pas alternatiu la T-214, la N-340 i per l'A-7. A hores d'ara la via segueix tallada.