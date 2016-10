Saloufest i el territori: una història d'amor que es va acabar el 2014

L’any 2010 el sector públic i el privat van defensar-lo davant les amenaces del Govern català

Com una història d’amor que es va refredant, el Saloufest s’ha guanyat el rebuig de les administracions públiques i part del sector privat durant els dos darrers anys. Els hotelers i l’Ajuntament de Salou reneguen ara d’un paquet turístic que havien defensat a capa i espasa, amb més o menys intensitat segons la temporada, davant de l’opinió pública i, fins i tot, davant del Govern de la Generalitat. Les «aventures» dels britànics a Salou han deixat, al llarg d’aquests anys, un ampli àlbum d’imatges de nits de borratxera, desenfrè i incivisme.



L’any 2010 aquestes mateixes imatges provocaven que el conseller de Turisme de la Generalitat, Josep Huguet, amenacés amb què Salou podia perdre la certificació de Turisme Familiar per culpa de la imatge que donaven del municipi els joves britànics. L’advertiment del titular de Turisme provocava la reacció immediata del consistori salouenc, el Patronat de Turisme de la Diputació i l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-la Pineda, els quals signaven un comunicat conjunt exigint «responsabilitat» a Huguet. En el comunicat instaven a «no alimentar més una polèmica innecessària que només pot perjudicar la imatge de Salou i del seu sector turístic». Un any després, l’empresa encarregada de la promoció del paquet turístic deixava d’utilitzar els reclams amb referències explícites al sexe i l’alcohol.



A l’hemeroteca continuen les declaracions que, des de la mateixa Associació Hotelera Salou-Cambrils-la Pineda es feien, tot culpant als mitjans de comunicació i a «alguns polítics» de la polèmica suscitada l’any anterior durant l’arribada dels estudiants. L’abril del 2013 un dels estudiants britànics es precipitava pel balcó del seu hotel en estat etílic. L’Ajuntament qualificava aleshores l’accident d’aïllat i instava als organitzadors a extremar les mesures de seguretat i ampliava l’ordenança de civisme per incloure una multa de 300 euros als ciutadans que fossin enxampats practicant el balconing, és a dir, saltant d’un balcó a un altre. L’episodi, però es repetia l’any 2015. Una jove de 21 anys del Saloufest queia des d’un quart pis a l’hotel Jaume I. L’Ajuntament de Salou instava, aleshores, als organitzadors i als hotelers que deixessin de perjudicar la imatge turística del municipi i que «cessin en l’ús de la marca de Salou». A l’octubre del mateix any, l’Ajuntament assegura que no cedirà cap equipament públic per al desenvolupament de les activitats esportives dels britànics, evidenciant així el trencament definitiu.