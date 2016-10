La Nou de Gaià i la Masó, municipis més vulnerables als efectes del canvi climàtic

Un estudi de la Generalitat assenyala els municipis de Tarragona com els més vulnerables a l’increment de mortalitat associada a la calor

Els municipis més vulnerables al risc d’increment de la mortalitat associada a la calor se situen principalment a Tarragona. Així ho indica l’estudi realitzat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, el qual avalua el grau de vulnerabilitat dels pobles catalans al canvi climàtic. En concret, l’estudi avalua la vulnerabilitat del territori davant l’augment de temperatura en àmbits com l’agricultura i ramaderia, la biodiversitat, la gestió de l’aigua, la gestió forestal, la indústria, els serveis i comerç, la mobilitat i les infraestructures, la salut, l’energia, el turisme i l’urbanisme.Pel que fa al risc d’increment de la mortalitat per la calor, la Nou de Gaià i la Masó destaquen com als municipis més vulnerables amb un índex màxim de 10 en una escala del 0 al 10. Els municipis que envolten la Nou de Gaià també compten amb un índex elevat, concretament un 7. En són un exemple Vespella de Gaià, la Pobla de Montornès, Creixell, la Riera de Gaià i Salomó. Les capitals de comarca del Baix Camp i el Baix Penedès, Reus i el Vendrell respectivament, també compten amb un índex de 7.Una de les zones amb major vulnerabilitat de la província tarragonina és la de les Terres de l’Ebre. Tivenys, Sant Jaume d’Enveja, Godall i Freginals registren un índex màxim de 10. Els municipis que envolten Tivenys, com el Perelló, Benifallet, Rasquera, Xerta i Aldover, compten amb un índex de 9.Per altra banda, la Febró, Mont-ral, Vilaplana i Arbolí –a les muntanyes de Prades- i la Morera del Montsant –al Priorat- i Puntils –a la Conca de Barberà- destaquen amb un índex O. Per tant, aquests municipis no tenen cap risc d’augment de la mortalitat associada a la calor. També se situen en índex molt baixos Querol, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alcover, Alforja, Porrera, Puigpelat, Prades i el Pla de Santa Maria amb un 1. La Canonja compta amb un índex 2, mentre que Tarragona i Amposta tenen un índex de vulnerabilitat 3.En l’estudi es preveu que un municipi que tingui una major temperatura projectada en un futur a l’estiu estarà més exposat a un increment de la mortalitat associada a la calor. També afirma que els municipis amb una proporció més elevada de població amb infants i adults també són més vulnerables a aquest fet. Per altra banda, les poblacions amb més recursos sanitaris disponibles estarà més ben adaptat en el cas de possibles riscos sobre la salut en una pujada sobtada de calor.