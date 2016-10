Els veïns de la Marítima lamenten la desaparició d'uns grans pins a un solar de la zona

Es tracta d'una tala autoritzada per ampliar uns terrenys de conreus

Redacció

Actualitzada 06/10/2016 a les 19:23

La tala d'uns pins de grans dimensions en uns terrenys del barri de la Marítima de Torredembarra ha provocat l'alerta entre alguns veïns de la zona aquest dijous al migdia, els quals han trucat a la policia per comprovar si el propietari disposava dels permisos pertinents per fer-ho.



«Ha estat un trasbals per a nosaltres, ja que hi ha una vintena de famílies que hem vist aquests arbres cada dia», assegurava una veïna. Segons el departament d'Agricultura de la Generalitat, el propietari de la finca disposa de tots els permisos per talar els pins. Els ha demanat per fer un canvi d'usos i ampliar els conreus.