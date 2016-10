Els Mossos busquen un home armat a la zona de les Borges del Camp

L'home ha fugit quan s'intentava localitzar una plantació de marihuana

Redacció

Actualitzada 06/10/2016 a les 13:05

Més d'una desena de patrulles dels Mossos d'Esquadra estan intentant localitzar a un home armat que ha fugit quan la policia estava fent la localització d'una plantació de marihuana.



Els fets s'han produït aquest dijous al matí a una zona rural propera a la localitat de les Borges del Camp. Quan s'estava realitzant per part de la policia catalana una inspecció en un terreny on se sospitava que hi havia una plantació de marihuana, un home armat ha sortit d'una caseta prefabricada i ha fugit dels agents.



El dispositiu es troba localitzat entre els termes municipals de les Borges del Camp i Riudoms.