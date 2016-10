El sector turístic compensarà el Saloufest amb el turisme esportiu

Hostalers i institucions de la Costa Daurada s’uneixen rebutjar propostes que promoguin el sexe i l’alcohol

Redacció

Actualitzada 06/10/2016 a les 13:56

El sector turístic de la Costa Daurada està convençut que l’economia del territori no es ressentirà de la fi del Saloufest, després que ahir els seus promotors anunciessin que no se’n faran més edicions per la «pressió» de la Generalitat i de l’Ajuntament. El gerent de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme (FEHT) de Tarragona, Joan Anton, ha avançat aquest dijous que s’està treballant intensament per atraure noves operatives vinculades a l’esport que sobrepassaran les xifres dels programes basats en l’alcohol i el sexe. De bracet amb les institucions, el sector treballa per portar més de 10.000 persones a la Costa Daurada en temporada baixa. En concret, es pretén que escoles de futbol i, possiblement, clubs internacionals de primer nivell puguin fer estades a Salou i a la seva zona d’influència durant 10 dies per Setmana Santa en lloc dels polèmics universitaris britànics. Hostalers i institucions han explicitat també amb un manifest que aposten de forma unitària per tancar la porta a les ofertes de «borratxera» i tenen la voluntat de reforçar la destinació turística de qualitat.



A més dels màxims responsables de la FEHT, el document el signen el president de l’Associació Hotelera de Salou-Cambrils-La Pineda, Xavier Roig; la presidenta de l’Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Berta Cabré; el president de l’Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Joan Calvet; el president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona, Xavier Jornet; el president de l’Associació d’Agències de Viatges Receptives Costa Daurada, José Luis Túnez, i el director general comercial de PortAventura World, Giovanni Cavalli.



En el manifest, el sector denuncia que operatives com el Saloufest presentaven la destinació com a especialitzada en oferir als estudiants «una experiència sense límits on l’alcohol i el sexe fàcil i orgiàstic» era el motiu principal del viatge. A més, critica que han generat «successos i imatges d’impacte negatiu» per a les marques i incompatibles amb el turisme familiar, així com «un impacte mediàtic de gran magnitud que contraresta molt negativament l’esforç de fidelització» d’aquest tipus de públic.



De fet, el gerent de la FEHT, Joan Anton, ha subratllat el caràcter «residual» del Saloufest, que tan sols representava una proporció del 0,005% dels dos milions de visitants de Salou. Davant de tot plegat, el sector es compromet en el manifest a que cap empresari o membre de les entitats signats no acceptarà la contractació d’operatives que es vinculin al «turisme de borratxera, encara que es presenti barrejada amb activitats esportives». Així mateix, el sector reivindica a tota la resta d’actors del territori i, en especial, a les administracions, que s’adhereixen a aquest compromís.



Segons els empresaris turístics i els principals responsables de les institucions, el rebuig dels hotelers ha estat la clau per posar fi al polèmic Saloufest després de 16 anys. «Pel que ens aportava i pel que ens restava, hem decidit no vincular-lo a la nostra destinació», ha resumit el gerent de la FEHT. Joan Anton ha destacat la unitat del sector i ha avançat que les noves operatives que s’estan treballant vinculades al turisme esportiu aportaran més beneficis que el Saloufest, que tenia un impacte estimat de 5 MEUR per temporada i una afluència d’entre 9.000 i 10.000 estudiants abans i després de Setmana Santa. Les noves propostes preveuen portar més de 10.000 persones vinculades al turisme esportiu durant 10 dies, coincidint amb Setmana Santa, tant escolars catalans com esportistes professionals de primer nivell. «Preferim que vinguin a jugar a futbol, que no pas tenir una imatge de descontrol», ha il·lustrat.



Per la seva banda, l’alcalde de Salou, Pere Granados, ha insistit que «Salou és més que un paquet turístic de 9.000 persones i hi ha altres paquets que tenen cabuda a casa nostra». El batlle ha insistit que no es tracta d’un rebuig al turisme jove i ha opinat que «no es pot tolerar que una destinació turística es promocioni només amb sexe i alcohol, perquè Salou té més virtuts i això danya la imatge del municipi».