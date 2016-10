El PSC trenca l'acord de govern de l'Ajuntament de Querol

El grup municipal impulsarà una moció de censura conjunta amb la Coalició Independents de Querol per «garantir un consistori progressista»

Redacció

Actualitzada 06/10/2016 a les 14:35

El PSC a l’Ajuntament de Querol dóna per trencat l’acord de Govern al qual va arribar a principis del mandat amb els regidors de la Federació d’Independents de Catalunya. Per altra banda, el grup municipal impulsarà una moció de censura conjunta amb el grup de la Coalició Independents per Querol per tal de «garantir un consistori progressista amb un programa social».



La regidora socialista Pilar Iglesias ha remarcat que el principal motiu pel quan el PSC ha trencat l’acord de govern ha estat «la manca de compliment de l’acord programàtic assolit ara fa un any». «No podem continuar sostenint un Govern que nosaltres volíem participatiu i regenerador des del primer moment i que s’ha trobat amb el menyspreu sistemàtic de l’actual alcalde, Miguel Uroz Mendioroz», ha afirmat la regidora. Iglesias ha volgut remarcat la voluntat del PSC per bastir «un poble unit» que tingui «serveis municipals eficaços i de la màxima qualitat» que arribin a tot el municipi.



Segons el grup socialista això no ha estat possible amb l’actual alcalde, cosa que els porta a «apostar per un canvi que ens reconnecti amb un Querol cohesionat». Els del PSC remarquen que en aquest nou període és necessari fomentar el diàleg i la participació tot deixant enrere la política de les decisions unilaterals que consideren que practica l’alcalde. Per això han decidit «obrir una nova etapa sumant esforços amb els regidors de la candidatura Coalició d’Independents per Querol amb la voluntat que sigui positiva per al poble en els tres anys que queden de mandat». Per últim, Pilar Iglesias ha demanat als regidors del consistori i als ciutadans de Querol que aportin la seva per formar un poble «obert, social i cohesionat».