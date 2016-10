Detingut a Riudoms l'home armat que havia fugit d'una plantació de marihuana

El fugitiu, un home d'uns 50 anys d'origen magribí, duia una escopeta i ha apuntat dos agents de paisà que inspeccionaven la zona

La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra a Reus han aconseguit detenir a Riudoms l'home armat que s'havia fet escàpol d'una finca a les Borges del Camp, a la comarca del Baix Camp, segons han confirmat fonts de la policia catalana. El fugitiu ha quedat detingut per amenaces amb arma de foc i un delicte contra la salut pública.



Els fets s'han produït aquest dijous al matí quan el detingut ha encanonat amb una escopeta dos agents de paisà que havien anat a inspeccionar una plantació de marihuana de la finca, en una zona rural. De sobte, l'home ha sortit de dins una caseta, amb l'arma a les mans i ha apuntat els dos agents. No s'ha produït cap tret i l'individu ha fugit corrents. Ràpidament s'ha activat un operatiu policial amb un ampli desplegament d'agents, que finalment ha permès la detenció de l'individu, un home d'uns 50 anys d'origen magribí, després de més de cinc hores de cerca per la zona.