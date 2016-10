Cervesa artesana per a tots els gustos a Torredembarra

La 7a Fira de la Cervesa Artesana de Torredembarra tindrà lloc els propers 14 i 15 d'octubre

La Fira de la Cervesa Artesana de Torredembarra arriba a la seva setena edició els propers 14 i 15 d’octubre, a la plaça del Castell. Un total de 12 productors mostraran les seves elaboracions, acompanyats d’un programa d’activitats complementàries per donar a conèixer la cultura de la cervesa i esdevenir una bona proposta d’oci per a totes les edats: parades de menjar, xerrades, música en viu, tasts, jocs per a infants, dj’s i trobada d’escúters clàssics.Les cerveses artesanes que es podran degustar són: Clandestines, Surfera, Espina de Ferro, Estraperlo, Rústica bufona, lo Vilot, Bripau, L’Ò, Feelen, Cerberus, la Nou, i els productors vénen del Baix Gaià i Tarragonès, Conca de Barberà, Segrià, Alt Penedès, Bages, Alt Camp, Anoia i l’Aragó.La Fira de la Cervesa Artesana de Torredembarra l’organitzen les regidories de Turisme i de Comerç, Indústria i Activitats, amb la col·laboració tècnica d’Estraperlo, la cervesa artesana de Torredembarra.