CaixaBank dóna un 39% més de crèdits a particulars a la província

La companyia ha aprovat la concessió de noves operacions de finançament per un valor de 154,2 milions d'euros en el primer semestre del 2016

Redacció

Actualitzada 06/10/2016 a les 15:15

CaixaBank ha aprovat la concessió de noves operacions de finançament a particulars de la província de Tarragona per un valor de 154,2 milions d’euros durant el primer semestre del 2016. Els 154,2 milions d’inversió en matèria de crèdits representen un increment del 39,4% respecte el mateix període del 2015.



Els préstecs de consum és el camp on s’ha produït l’increment més destacat, ja que des del gener fins al juny d’enguany s’han realitzat noves operacions per un valor de 78,2 milions d’euros a la província de Tarragona. Aquesta xifra és un 43% a les operacions tancades en el mateix període del darrer any.



Els préstecs hipotecaris també han experimentat un augment important respecte el primer semestre del 2015. Concretament de gener a juny de 2016 s’han dut a terme operacions per 20,1 milions d’euros a Tarragona, cosa que representa un augment del 35,9%.



El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, ha remarcat que «la recuperació del nou crèdit pot convertir-se en un motor molt positiu per impulsar el creixement del consum i la inversió». Masana també s’ha mostrat esperançat en què es mantingui «una inèrcia positiva que contribueixi a la recuperació econòmica».