Salou projecta un nou concepte de Mercat Municipal obert i modern

L’Ajuntament ha presentat el projecte als actuals paradistes, els quals es mostren reticents a obrir durant tot el dia

Actualitzada 04/10/2016 a les 21:17

El nou Mercat Municipal de Salou tindrà una arquitectura més moderna, lluminosa i oberta al carrer, completament diferent de l’actual. L’Ajuntament ha donat a conèixer als actuals paradistes els detalls de l’avantprojecte de reforma del mercat amb l’objectiu que sigui una realitat dins d’aquest mateix mandat. La nova fisonomia de l’edifici, però, anirà acompanyada d’una concepció més actual de l’activitat que s’hi realitza, fet que implicarà una major flexibilitat en l’horari d’obertura. Els futurs nous horaris, però, han topat amb el rebuig dels comerciants que, a hores d’ara, ocupen les poques parades que romanen obertes. És, de fet, un dels principals esculls que haurà de superar el consistori per tirar endavant el projecte.



«El que es pretén és donar-li un aire més modern i actual, que permeti dinamitzar l’establiment i tota la zona compresa entre la via Roma i el carrer Barcelona. La façana serà de vidre, el que el farà més obert i molt diferent de l’actual edifici, que no s’ha actualitzat», ha explicat la regidora de Comerç de Salou, Martina Fourrier.



El consistori ha preparat un avantprojecte i ha mantingut dues trobades amb els comerciants del mercat, als quals els queda 15 anys per esgotar la concessió de les parades. Martina Fourrier reconeix que l’avantprojecte ha estat rebut amb força reticències, sobretot perquè un mercat més actual requereix també un horari d’obertura més ampli de l’actual. «Els comerciants estan inquiets, però continuarem realitzant reunions amb ells», explica la titular de Comerç. «Han de canviar la seva mentalitat. El nou mercat no pot obrir de vuit del matí a dues de la tarda. S’ha d’ampliar l’horari perquè s’ajusti millor a les necessitats de les famílies, el nou equipament ha de comptar amb un servei en línia que el faci competitiu i que ofereixi altres prestacions a les tradicionals», afegeix.



De fet, el nou concepte de Mercat Municipal no descarta donar cabuda a algun local de restauració i les seves corresponents terrasses. «Fins i tot podria acollir alguna sala en la qual es puguin realitzar tastos o degustacions dels productes que es venen, tallers de cuina o exposicions. D’altra banda, cal pensar que som un municipi turístic i als visitants els agrada visitar els mercats i cal oferir un espai dinàmic», afirma la regidora. Sigui com sigui, el cert és que l’actual Mercat Municipal ha anat perdent pistonada en els darrers anys. Només resten obertes una dotzena de parades i la botiga de congelats La Sirena va tancar fa anys. El nou mercat remodelat, que ocuparà la mateixa superfície, podria acollir noves propostes comercials, «com ara un petit supermercat», diu Fourrier.



Segons altres fonts municipals «s’està treballant en una proposta urbanística unitària de mercat i de superfície comercial per tal de modificar l’actual edifici. Es tracta d’un avantprojecte que busca millorar l’atracció comercial de la zona».