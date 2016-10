La tarragonina Gessamí Caramés es converteix en la tercera millor barista de Catalunya

Nascuda a l'Ametlla de Mar, la jove va participar al XI Campionat de Baristes de Catalunya després d'haver-se imposat al concurs de Tarragona

05/10/2016

La tercera millor barista de Catalunya és Gessamí Caramés, que ha aconseguit aquesta posició el passat dimarts 4 d'octubre al XIe Campionat de Baristes de Catalunya, celebrat a Vilafranca del Penedès. Nascuda a l'Ametlla de Mar el 1992, la jove és graduada en Comunicació Audiovisual a la Universitat Rovira i Virgili. Després d'acabar aquests estudis, Caramés va veure que el que realment li agradava era la cuina, i va decidir estudiar el grau mitjà de Gastronomia i Serveis de Restauració a l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils. És aquí on va descobrir les seves grans virtuts com a barista.



El Campionat de Baristes de Tarragona d'aquest 2016 es va celebrar el passat mes d'abril al centre de Cambrils, i Caramés hi va obtenir la primera plaça per segon any consecutiu. En segona posició va quedar Neus Faiges, que també ha participat al Campionat de Catalunya.



Fins a cinc participants més -a part de les dues de Tarragona, dos de Barcelona, un de Lleida i dos de Girona- són els que s'han vist les cares preparant quatre espressos, dos cappuccinos art, dues begudes d'especialitat amb alcohol i dues begudes d'especialitat sense alcohol en aquest onzè certamen de baristes. Aquestes preparacions han anat acompanyades per tot tipus d'explicacions al públic i als cinc jutges que han valorat l'actuació de cada barista. En primera posició ha quedat la barcelonina Nuria Ruiz, mentre que la segona posició ha estat pel també barceloní A. Javier Escarabajal.



La vencedora Nuria Ruiz representarà a Catalunya a la final del Campionat Nacional de Baristes, que tindrà lloc del 23 al 26 d'octubre a Barcelona al Saló Hostelco, a la Fira de Barcelona.