Els jocs i la gamificació com a eina estratègica en el turisme

Actualitzada 05/10/2016 a les 19:29

La gamificació pot ser usada pels professionals del sector turístic com una eina estratègica que permeti generar experiències positives als usuaris per motivar-los a realitzar accions que es vol que realitzin i que normalment no fan. Aquesta és la principal idea que s'ha exposat i s'ha debatut a la jornada que ha tingut lloc aquest dimecres a Vila-seca, amb el nom de 'La Gamificació. Eina Estratègica per al turisme?', i organitzada pel Laboratori d'Innovació i Intel·ligència Turística del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili.



Fins a una seixantena de professionals del sector turístic han participat a la jornada, que ha tingut l'objectiu d'analitzar com es pot aplicar el món dels jocs per convertir aquesta tendència tecnològica en una eina estratègica per al turisme. A la jornada s’ha incidit en què és un camp transversal relacionat amb la narrativa de les històries, l’estètica i l’art, i les regles del disseny dels jocs. I és que tal com han exposat alguns ponents, a l’hora de pensar en jocs i gamificació cal tenir en compte que hi ha molts tipus de jugadors, i cal «pensar coses per a què s’ho passi bé cada tipus de jugador».



Com a reptes per posar en marxa estratègies gamificades s’ha destacat la necessitat de col·laboració de tots els agents implicats d’un territori o projecte, la manca de digitalització d’algunes empreses i la necessitat de generar demanda. A més, s'ha assegurat que l'aplicació de la gamificació proporciona dades sobre el comportament i perfil dels usuaris, de manera que es poden millorar les accions futures.



Les aplicacions pràctiques en aquests casos podrien ser apps per a museus i rutes, campanyes de màrqueting, jocs a les xarxes socials, jocs de preguntes i d’estratègia o realitat augmentada, utilitzats per millorar l’experiència i el coneixement dels visitants, per captar informació del perfil dels visitants i millorar les bases de dades, o per incentivar la realització d’activitats i per incrementar la interacció, entre d'altres.