Els excursionistes prefereixen fer la Ruta del Cister a peu abans que en bicicleta

Actualitzada 05/10/2016 a les 17:28

La Ruta del Cister, que uneix el Monestir de Poblet, el de Santes Creus i el de Vallbona de les Monges, en el que portem de 2016 ha estat més transitada per excursionistes a peu que no pas en bicicleta de muntanya. Concretament, un 86% de les persones l'ha recorregut a peu, mentre que tan sols un 14% ho ha fet en BTT. Per altra banda, els mesos més freqüentats han estat el març i el juliol, mentre que el febrer i el juliol han comptabilitzat el menor nombre de visites.Segons les estacions de l'any, les dades confirmen que la primavera és l'estació de les excursions a la muntanya, juntament amb la tardor. Segons el sentit de la marxa, la tendència és que cada cop més la gent fa la ruta en el sentit contrari a les agulles del rellotge. En molts casos és per què és el segon cop que fan el recorregut.Aquestes xifres han estat fetes públiques pels Consells Comarcals de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell, que senyalitzen la ruta GR175 amb tres dispositius ecocomptadors que comptabilitzen el nombre de persones que transiten a peu el camí, i un que registra el nombre de bicicletes, des del 2008.