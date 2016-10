El grup d'havaneres Olla Barrejada actuarà a una trobada a Sóller

La banda tarragonina està formada per quatre components.

L’encontre tindrà lloc en el marc de la primera edició de la Fira de la Mar de Tramuntana

Actualitzada 04/10/2016 a les 20:51

El grup tarragoní d’havaneres Olla Barrejada actuarà a Sóller (Mallorca) aquest cap de setmana, a la setena edició de la Trobada d’Havaneres. Enguany, l’encontre tindrà lloc en el marc de la primera edició de la Fira de la Mar Serra de Tramuntana, que té l’objectiu de posar en valor tots els productes del mar.



Aquest any, la trobada d’havaneres canvia el seu format i la seva ubicació, i se celebrarà al port comercial de Sóller, en lloc de la platja de Can Repic. Els altres grups participants seran Mar Endins i Anada i Tornada.



El grup Olla Barrejada, que va néixer a la Secuita l’any 1983, està format per quatre components, tots nascuts al Camp de Tarragona. L’acordió, la guitarra, el baix i la veu són els instruments que formen la banda. Des de fa 12 anys, la formació és la mateixa. «Per nosaltres és molt important aquesta experiència, ja que mai abans hem participat en una trobada», expliquen Rafel Molné i Àngel Jiménez, membre d’Olla Barrejada.