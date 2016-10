Cancel·len el Saloufest per les 'pressions' de la Generalitat i l'Ajuntament

I Love Tour ofereix als seus clients que participin a l’Sportsvest de Lloret de Mar, un programa que acull 10.000 estudiants universitaris britànics

L’empresa promotora del Saloufest, I Love Tour, pertanyent al grup turístic TUI, ha confirmat que, després de 16 anys, no tornarà a celebrar més edicions d’aquest polèmic festival que combina esports i oci nocturn. En un comunicat, la companyia ha justificat la decisió per «les diverses pressions» realitzades tant per part de l’Ajuntament de Salou com la Generalitat durant els últims dos anys que, segons diu, «han fet pràcticament inviable realitzar programes per al segment turístic del turisme juvenil a la regió». I Love Tour ha explicat que, atesa la cancel·lació del Saloufest, ara ofereix als seus clients altres esdeveniments similars que impulsa al continent, però suposa que fins a 10.000 estudiants universitaris britànics podrien optar per acudir a l’Sportsvest, un esdeveniment que l’empresa Outgoing organitza a Lloret de Mar, a la Selva. De fet, representants d’I Love Tour s’han reunit amb representants d’aquest ajuntament per abordar la possible creació d’una nova oferta a la ciutat, però ho han descartat. Segons l’empresa, el consistori creu que els serveis de la població no podrien atendre un augment tan elevat d’estudiants i que, a més, produiria una «elevada pressió mediàtica».



I Love Tour lamenta que la «preocupant quantitat d’inspeccions administratives» a les empreses col·laboradores del Saloufest han fet «inviable» continuar amb l’esdeveniment. A més, denuncia que, en ocasions, els seus participants han estat tractats de «manera intimidatòria per la policia» i que han estat multats per «accions inofensives i dins de la legalitat vigent». Per això, segons sostenen, el municipi «es va tancant les seves portes al turisme jove, afectant a futures generacions de turisme familiar».



En el comunicat, l’empresa recorda que ha estat operant a la zona durant 16 anys «ininterrompudament» fins a portar «més de 100.000 clients» i que cada any han aportat cinc milions d’euros a l’economia de Salou en temporada baixa. En aquest sentit, l’organització ha demanat disculpes als establiments que obren amb motiu del Saloufest però al·leguen que l’esdeveniment no pot continuar endavant «sense la certesa que els clients estiguin ben atesos i segurs».



Aquest anunci coincideix amb la presentació demà 6 d'octubre del manifest que han signat les entitats que formen part de la Federació d’Empresaris d’Hosteleria i Turisme de Tarragona, en el qual es comprometen a no donar cabuda als paquets turístics que promouen l’alcohol i el sexe a la Costa Daurada, com el Saloufest.