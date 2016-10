Apareixen tres fotografies inèdites de Gaudí i les seves obres

El Segon Congrés Mundial sobre Gaudí celebrat a Barcelona serveix d'escenari per la presentació de les imatges

Actualitzada 05/10/2016 a les 20:35

L’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona acull aquesta setmana el Segon Congrés Mundial sobre Gaudí, on estan convocats una cinquantena de ponents d’arreu del món. Una de les principals atraccions d'aquesta edició del Congrés és la presentació de tres fotografies inèdites per part de l'investigador figuerenc Xavier Jové i els forenses Narcís Bardalet i María José Adserías.



El primer arxiu fotogràfic és una imatge de joventut de Gaudí a la Rambla de Barcelona, en color i «única», segons Jové. La segona fotografia, datada entre el 1913 i el 1915, mostra el què creuen que és una part ara destruïda de la casa dels Güell, adjacent al Parc Güell, tot i que l'investigador ha constatat que «aquest jardí és un misteri, s’ha de continuar investigant». I per últim, l'última instantània és d'un dibuix de la Façana del Naixement de la Sagrada Família, on s’aprecia una torre acabada amb una cúpula geomètrica, un element que després va desaparèixer dels dibuixos del temple -probablement descartat pel propi Gaudí. Jové creu que la imatge és posterior a l’any 19010 i que la devia fotografiar algú al taller de Gaudí proper al temple que es va cremar l’any 1936. Les fotografies, segons Jové, han estat obtingudes segons ha indicat rastrejant portals d’Internet que venen fotografies «gairebé a granel».



Per altra banda, un altre dels plats forts del Congrés és la teoria del biògraf de l’arquitecte català, Josep Maria Tarragona. Segons Tarragona, la capella del Santíssim Sagrament de l’església de Sant Joan de Gràcia, que s’atribueix a l’arquitecte Francesc Berenguer, és en realitat obra de Gaudí. Al respecte, el cofundador del The Gaudí Research Institute (TGRI, co organitzadors del Congrés), Pere Jordi Figuerola, ha posat en quarantena la teoria de Tarragona. «Això és un Congrés científic, i com a tal, fins que el senyor Tarragona no presenti les proves, siguin debatudes pels especialistes durant el Congrés, i també més enllà, tot són opinions», ha asseverat asèptic.