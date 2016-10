Salou es prepara per a una de les trobades moteres més multitudinàries de Catalunya

El passeig Jaume I acollirà la IV Butifarrada Motero Popular

Redacció

Actualitzada 04/10/2016 a les 13:33

El pròxim 30 d'octubre, a partir de les 9 del matí, els aficionats a les motos tenen una cita al Passeig Jaume I de Salou per la IV edició de la Butifarrada Motero Popular, que organitza el Motor Club Salou.

Es tracta d'una de les reunions més multitudinàries de 'motards' de Catalunya. A l'edició de l'any passat, per exemple, es van servir més de 1.400 racions de l'esmorzar popular.



El menú és simple i energètic. Per 5 euros es rebrà una ració amb botifarra, mongetes, pa, cansalada, xistorra i cervesa.



La trobada estarà amenitzada pel soul Man Quartet i en paral·lel a l'esmorzar hi haurà diverses activitats. Així es podrà veure una exhibició de vehicles americans en la qual també es podrà veure un Delorian, el cotxe que protagonitza la saga de pel·lícules de Regreso al futuro.



Un altre dels al·licients que els organitzadors han volgut sumar a la festa és l'actuació, en desfilada, de les 'Pinups' de la Costuritas Rebelde, que mostren models de vestits dels anys 50 americans.