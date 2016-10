Nelsa Baró i el grup Fràgil actuaran aquesta tardor a l'Auditori Josep Carreras

La nova temporada començarà el proper 7 d'octubre i s'allargarà fins el 26 de desembre

Actualitzada 04/10/2016 a les 15:54

L’Auditori Josep Carreras de Vilaseca inicia la seva programació de la temporada de tardor el proper 7 d’octubre a les 21.30h amb el concert d’Ensemble O Vos Omnes que interpretarà el concert Quatre petites misses. La Gala de Cant a benefici de la Fundació Josep Carreras Contra la Leucèmia enguany tindrà lloc l’11 de novembre i anirà a càrrec del tenor Josep Bros i el pianista Marco Evangelisti. La temporada clourà el 26 de desembre amb el tradicional concert de Sant Esteve a càrrec de la Coral Nova Unió i de l'Orquestra Händel.



El president de la Fundació, Josep Maria Pujals, explica que la temporada es caracteritza per l’aposta de la música del nostre territori, amb agrupacions com ara l’Ensemble O Vos Omnes, l’E-Vila-seca, l’Alart Quartet, el Cor Nova Unió i l’Orquestra Händel o el Cor Scherzo, que vindrà acompanyat del reconegut compositor Albert Guinovart.



Per altra banda, l’experimentada pianista de jazz i música moderna i cubana, Nelsa Baró, presentarà el seu treball Espejos, mentre que el grup Fràgil, que compta amb el professor del Conservatori de Vila-seca Quim Miracle, presentarà el seu disc Carasonada en homenatge al mestre Renato Carosone. També cal destacar el concert del quartet emergent Dàlia Quartet i Santi Riu i l’actuació del cantautor Roger Mas, que presentarà un espectacle visual i musical amb cançons del seu nou disc.