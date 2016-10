Montblanc es converteix en capital de Playmobil per novena vegada

El Festival de Playmobil Clickània tindrà lloc el 8, 9, 15 i 16 d'octubre

Redacció

Actualitzada 04/10/2016 a les 19:45

Monblanc acollirà, un any més, el Festival de Playmobil Clickània. Un esdeveniment que aterra a la capital de la Conca de Barberà per novena vegada. L'antiga església de Sant Francesc i el seu claustre acolliran una exposició de diorames temàtics de 800 metres quadrats i un espai de venda especialitzada de productes Playmobil. A més, durant totes les jornades es faran sortejos de lots entre els visitants.



Per tal de promocionar el comerç i l’hostaleria locals s’han programat activitats per tota la vila, des del concurs del Click Amagat en els diorames dels aparadors o el tercer concurs de fotografia d’Instagram amb les etiquetes #montblancmedieval i #clickània2016. A l’antic hospital de Santa Magdalena els aficionats als diorames de clicks podran crear el seu propidiorama, mentre que una de les principals novetats serà l’exposició ClickPatum, a la Sala de les Corts Catalanes del claustre de Sant Francesc. A més, hi haurà un espai multimèdia on els visitants podran jugar amb jocs de playmobil per ordinador.



El festival tindrà lloc durant dos caps de setmana, donant el tret de sortida aquest dissabte dia 8, i clausurant-se el diumenge dia 16 d'octubre. Els dos dissabtes l'esdeveniment es podrà visitar des de les 10 hores fins a les 8 hores del vespre, mentre que els dos diumenges l'horari serà fins les 7 de la tarda. El preu de l'entrada d'un dia per a majors de 16 anys és de 3 euros; pels joves de 7 a 16 és de 2 euros; pels menors de 6 anys és gratuïta. L'entrada per a dos dies té un preu de 4 euros pels majors de 16 anys; de 3 euros pels joves entre 7 i 16 anys; i gratuïta fins als 6 anys.