L'alcalde de les Borges declara per un suposat delicte contra el medi ambient

Joaquim Calatayud s’enfronta a deu mesos de presó, una multa de 3.600 euros i inhabilitació

Actualitzada 03/10/2016 a les 21:34

Deu mesos de presó, una multa de 3.600 euros i inhabilitació de qualsevol càrrec públic fdurant un any i mig. Aquesta és la condemna a la que s’enfronta Joaquim Calatayud, alcalde de les Borges del Camp, qui aquest dilluns va haver de declarar davant del jutge, als jutjats de Reus, per un pressumpte delicte contra el medi ambient.



El batlle està acusat d’haver vessat aigües residuals del municipi a la riera d’Alforja per la plataforma riudomenca El Freire. Segons la denúncia, que es va interposar l’any 2009, aquests vessaments haurien contaminat alguns aqüífers. Dilluns, l’alcalde era acompanyat fins a les portes dels jutjats de Reus per alguns dels seus homòlegs. Calatayud reiterava davant dels mitjans de comunicació que «els abocaments en barrancs i rieres són habituals als pobles petits sense depuradora» i que l’afer en qüestió és, en realitat, competència de l’Agència Catalana de l’Aigua.



L’alcalde de les Borges del Camp entrava als jutjats a les deu del matí i sortia dels mateixos a les quatre de la tarda. Aquest dimarts s’enfronta a la segona jornada de declaració davant del jutge en la qual s’hauria d’exposar la part tècnica i la pericial.



El passat mes de maig s’havia de celebrar la vista judicial, però va quedar suspesa. L’alcalde de les Borges del Camp explicava dilluns, davant dels mitjans de comunicació, que la Generalitat hauria de dir alguna cosa sobre la qüestió.