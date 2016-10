L'alcalde de la Canonja rep a les famílies beneficiades amb el xec nadó

El consistori atorga una ajuda de 150 euros per infant nascut al municipi des de fa quatre anys

L'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, juntament amb diversos regidors del consistori, va rebre al Castell de Masricart les famílies que han rebut els ajuts a la natalitat i a l’adopció que l’ajuntament va posar en funcionament fa quatre anys. Aquest ajut consisteix en la dotació econòmica de 150 euros per nen nascut i adoptat.



En el primer trimestre del 2016 més d’una vintena de famílies han pogut rebre aquest ajut. L’alcalde del municipi va explicar durant la recepció que la voluntat de l’Ajuntament és continuar oferint aquest tipus d’ajuts a les famílies, així com també la subvenció per la compta de llibres i de material escolar.



En referència al xec nadó, Muñoz va destacar que «són temps difícils en què tota ajuda és necessària», per la qual cosa malgrat que són conscients que aquest ajut és «un detall», el consistori creu que pot ser d’ajuda per les famílies que s’amplien amb el naixement d’un fill. Després del parlament de l’alcalde, les famílies van poder gaudir

d’un aperitiu.