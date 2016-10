Jutgen el clan detingut a Montroig per intentar comprar el ronyó d'un indigent

Els acusats han negat que hi hagués un tracte econòmic en la donació de l'òrgan

Redacció

Actualitzada 04/10/2016 a les 15:04

L’Audiència de Barcelona acull aquest dimarts l’inici del judici per la pallissa que va rebre un indigent per negar-se a donar un ronyó. Els jutjats són els membres del clan familiar servi Rodasavlejvic, detinguts al seu habitatge de Montroig del Camp, els quals haurien promès 6.000 euros al donant, que a últim moment es va negar a firmar davant el notari la voluntat de cedir el seu ronyó. Els acusats, que han declarat aquest matí, han negat tant les agressions com que hi hagués un tracte econòmic en la donació de l’òrgan.



El Rodasavlejvic estan acusats de pressionar un indigent marroquí que solia demanar diners davant l’estació de tren de l’Hospitalet de l’Infant perquè donés el seu ronyó a canvi de 6.000 euros. També se’ls acusa de propiciar una pallissa al donant, que finalment es va fer enrere. Les agressions s’haurien produït a l’habitatge de la urbanització Miami Platja de Montroig del Camp del cap del clan familiar, el pare de l’home que necessitava el ronyó. Els acusats van ser detinguts en aquest mateix indret.



Per altra banda, el clan familiar Rodasavlejvic ja tenia vuit causes obertes. A més, també s’haurien dedicat durant anys al robatori sense força d’habitatges d’alt standing. Avui també ha declarat l’acusat de convèncer l’indigent per vendre el seu ronyó i de fer d’intermediari entre ells i el clan familiar.