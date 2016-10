Un ferit lleu en bolcar una formigonera a la carretera que uneix Bràfim amb Nulles

S'ha habilitat un pas alternatiu pels vehicles mentre es retirava la formigonera de la calçada

Redacció

Actualitzada 03/10/2016 a les 18:31

El conductor d'una formigonera ha resultat ferit lleu en bolcar-se el vehicle mentre circulava per la carretera TP-2031, que uneix els municipis de l'Alt Camp de Bràfim i Nulles, aquest dilluns a la tarda. L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 18, al terme municipal de Vilabella, al voltant de les 16.50 hores de la tarda.



Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels Mossos d'Esquadra i una de Bombers. El Sistema d'Emergències Mèdiques, segons informa Trànsit, no ha desplaçat cap ambulància fins al lloc de l'accident a causa de la poca gravetat de les ferides del conductor. La formigonera no tenia cap més ocupant.



Per tal d'evitar retencions s'ha habilitat un pas alternatiu pels vehicles mentre s'ha treballat en la retirada de la formigonera de la calçada, però tot i això s'ha format al voltant d'un quilòmetre de cues.