Salou promociona amb un vídeo la tasca de la Policia Local

En l'audiovisual també s'homenatja a Albert Macías, l'agent que va morir el passat mes d’agost en acte de servei

Redacció

Actualitzada 03/10/2016 a les 12:53

Salou va acollir el passat dijous 29 de setembre la celebració del dia del Patró de la Policia Local del municipi. L’acte central va tenir lloc a la sala de plens, on es van lliurar distincions i reconeixements a agents de la policia i altres cossos de seguretat, així com també a persones i associacions que hi col·laboren.



En motiu del dia del Patró de la Policia Local de Salou, el consistori del municipi ha realitzat un vídeo que promociona la tasca de la policia local. A més, també s’homenatja a Albert Macías, el policia que va morir el passat mes d’agost en acte de servei.