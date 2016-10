L'Ajuntament iniciarà la recuperació de la zona cremada aquest estiu

Calafell Crea és el projecte a través del qual es regenarà part del Parc del Comú, afectat per l’incendi

Redacció

Actualitzada 02/10/2016 a les 21:22

A través d’un pla d’ocupació, l’Ajuntament començarà la recuperació de la zona cremada durant l’incendi que es va declarar el 22 d’agost i que no va ser extingit fins dos dies després. Les flames van cremar 9,6 hectàrees de vegetació.



La major part de la superfície afectada pel foc és de titularitat municipal. Calafell Crea és el nom del projecte que generarà onze llocs de treball temporals per dur a terme les tasques de recuperació i que, a la vegada, tirarà endavant un programa de suport a persones grans.



L’actuació de regeneració de l’espai cremat se centrarà en el Parc del Comú, terreny de propietat municipal que va ser el principal afectat per les flames: un 90% de les 9 hectàrees cremades. La restauració de la zona inclourà l’aula de natura, construïda fa una dècada i escaig, i que està en desús.



Les flames de l’incendi van afectar les restes també de la Torre de la Talaia. Més d’un mes després de l’extinció del foc, encara no s’ha pogut determinar l’origen del foc que, segons es va apuntar al seu dia, hauria estat provocat.



Les flames es van originar a una zona de vegetació, de pi blanc i matoll, entre les urbanitzacions de Mas Mel i Bellamar.



Un cop extingit, els Mossos d’Esquadra van encetar la investigació sobre les causes del foc. El mateix alcalde, Ramon Ferré, va afirmar aleshores que hauria estat intencionat perquè alguns veïns haurien vist uns motoristes que abocaven «algun tipus de líquid» al bosc.