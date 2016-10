Els infants d'Altafulla, premiats per anar en bici, patinet o a peu a l'escola

El municipi participa en el projecte 'A peu al cole', que promou l'ús més racional del cotxe i altres sistemes de transport alternatius

Redacció

Actualitzada 03/10/2016 a les 13:40

Diversos alumnes de les escoles La Portalada i El Roquissar d’Altafulla han rebut aquest matí de la mà de l’alcalde, Fèlix Alonso, i la regidora de Medi Ambient, Montse Castellarnau, el premi del Semàfor Verd. El guardó premia a aquella classe del centre que acumula un major nombre de nens i nenes que han arribat a l’escola caminant, en bicicleta o patinet. La classe guanyadora de l’Escola La Portalada ha estat la de 5è B, mentre que a l’escola El Roquissar la guanyadora ha estat la classe de 6è.



Aquest premi s’emmarca en la iniciativa A peu al cole, un projecte inclòs dintre del programa de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que vol promoure l’ús més racional del cotxe o substituir-lo per altres sistemes de transport alternatiu. La regidora de Medi Ambient, Montse Castellarnau ha expressat que «tot i que costa canviar els hàbits, poc a poc es van obtenint resultats». Castellarnau ha expressat que ha estat una «sorpresa» que els guanyadors siguin els alumnes de cicle superior, ja que fins ara sempre ho havien estat els més petits. Això mostra que «la conscienciació ciutadana és cada vegada més notable», segons la regidora.



A més de rebre el diploma, els estudiants han rebut diferents obsequis, com una llanterna sostenible i un cadenat per a la bicicleta, entre d’altres. El programa es va desenvolupar del 19 al 25 de setembre, i, més enllà d’aquesta iniciativa, també va oferir una Cursa de Transports, una Bicicletada Popular, una Caminada Saludable, i diverses sortides dels centres educatius amb la Policia Local. Cal dir que aquest ha estat el sisè any consecutiu que l’Ajuntament d’Altafulla pren part d’aquesta iniciativa.