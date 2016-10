El musclo zebra del Delta de l'Ebre es propaga fins a l'embassament dels Guiamets

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre obliga a desinfectar les embarcacions que hi accedeixin a navegar

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha confirmat la presència de l'espècie invasora musclo zebrat a l’embassament dels Guiamets, al Priorat. L’ens ho va detectar mitjançant el control larvari que realitza periòdicament, tot i que dimecres passat s’hi van acabar trobant exemplars adults. Com a conseqüència, l’embassament ha passat a classificar-se oficialment dins el tipus C, com a «afectat». Això fa que per a la navegació sigui obligatori l’ús d’una estació de desinfecció de les embarcacions tant en entrar com en sortir de l’aigua per evitar la propagació d’aquesta espècie invasora.



La CHE també ha detectat recentment presència d’exemplars adults al pantà de Tarassona (Osca), integrat al sistema del Canal d’Aragó i Catalunya. La resta d’embassaments catalans amb presència de musclo zebra adult són Flix i Riba-roja -així com el pantà de Mequinensa, a la Franja de Ponent-.



Segons la Confederació, a Catalunya també continuen com a «afectats», perquè en alguna campanya s’hi ha detectat presència larvària, els pantans de Talarn, Rialb i Sant Llorenç de Montgai. Finalment, es troben en risc Canelles, Escales, Santa Anna, Terradets, Camarasa i Oliana, atès que són instal·lacions situades aigües avall de zones ja afectades.