Detingut un veí de Riudecanyes per cultivar Marihuana

Els agents van trobar 62 plantes de marihuana d'exterior, 420 esqueixos, 53 plantes d'interior en ple procés de creixement i 81 plantes que s'estaven assecant

Redacció

Actualitzada 03/10/2016 a les 15:15

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 28 de setembre un home, de 41 anys i veí de Riudecanyes, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.



Una dotació policial que feia patrullatge preventiu el passat dimecres per la partida de Pedres de Riudecanyes va notar una forta olor de marihuana i va visualitzar diverses plantes a l'interior d'una casa. El mateix dia es va fer una entrada i perquisició a l’interior de la masia, ja que els agents sospitaven que hi podia haver un important cultiu de marihuana.



Un cop dins, els agents van trobar, a l'interior d'una piscina en desús, 62 plantes de marihuana, amb un pes brut aproximat de 34,5 quilos. En un hivernacle annex a la casa també van localitzar 420 esqueixos, caixes amb cabdells de marihuana preparats per vendre, 53 plantes de marihuana en procés de creixement, 81 plantes que s'estaven assecant i estris per afavorir el seu creixement i assecatge.



Els agents van detenir una persona que vivía al domicili com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. El detingut, que tenia antecedents, va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria de Reus, amb la obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.